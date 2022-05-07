«Буде ходити»: лікарі врятували ноги дівчинці, яка вивезла з Попасної чотирьох дорослих

Дівчинка-сирота Ліза Чернишенко з Попасної, яка під обстрілами вивезла чотирьох дорослих, могла залишитись без ніг — такий прогноз їй ставили лікарі. Про це пише ТСН.

Нагадаємо, що того дня жінка зі своєю хрещеницею вийшли пройтися околицями, і побачили, що на дорозі стояв автомобіль, у якому перебували четверо поранених, троє чоловіків та жінка. Вони просили довезти їх до лікарні у Бахмуті.

«Просто потрібна була допомога швидко, щоб не втратили багато крові», — пояснює дівчинка.

Ніхто зі знайомих дорослих на це не наважився, шлях до лікарні пролягає під російським обстрілом. Але навіть не маючи прав водія, дівчинка вміла керувати авто, і везти поранених зголосилася сама. Замінованою дорогою проїхало понад 30 кілометрів.

«Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли», — розповідає дівчинка.

З простріленими ногами вона натиснула на газ.

«У ноги потрапило, все, мене почало трясти, машина заглухла, я завести, а нас далі починають обстрілювати», — додає вона.

За кількасот метрів з'ясувалося, що росіяни потрапили в акумулятор. Лізі та людям, яких вона везла, пощастило — їх зустріли українські бійці.

«Кричали, навіщо ти поїхала, ти дурненька, я говорю, а щоб я робила», — виправдовується дитина.

Вона моментально стала символом незламності українців.

Коли дівчину на ношах транспортували з евакуаційного поїзда до львівської лікарні, вона ще не знала, що її розповідь облетіла соцмережі та вразила мільйони людей у всьому світі.

«Було боляче, багато крові, текло. Дуже важко було натискати педалі, педаль — зчеплення дуже важко натискалася, ще й лівою ногою», — каже Ліза.

Дівчинку поранило в обидві ноги. Як з нестерпним болем вона могла й далі керувати автомобілем, медики не розуміють. Кажуть, ноги вдалося зберегти, довелося ампутувати лише один палець. Хоча лікування буде тривалим, дівчинка ходитиме.

«Вогнепальні ушкодження нижніх кінцівок, видалені металеві залишки від куль і металу іншого, що потрапив у рани», — розповідає завідувачка ортопедо-травматологічного відділення лікарні св. Миколи першого медоб'єднання Львова Галина Гачкевич.

Жінку та трьох чоловіків, яких везла, вона врятувала. Нині вони під наглядом медиків. Ліза каже: це диво, що автомобіль тоді не підірвався.

«Високо було сидіння, якби воно було нижче опущене, я не побачила б, і ми могли б вибухнути, я їду і бачу круглі величезні міни. Я якось їх проїхала, пощастило, що не зачепила жодної, було дуже багато, метрів 300−400 усі міни були», — згадує дівчинка.

Зі Львова до Попасної Ліза повертатися поки не буде. У палаті багато малює і згадує хрещену. Каже, коли повезла поранених, обіцяла їй повернутися, а нині мріє, щоб навпаки вивезти хрещену сюди в безпеку, але зв'язку з нею нині немає.

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