«Бий своїх, щоб чужі боялися»: військові путіна обстріляли три області України та територію росії

Авіація російської федерації 7 травня обстріляла території двох громад на Сумщині.

Про це повідомив у Facebook голова Сумської ОВ Дмитро Живицький .

За його словами, території Миропільської та Хотинської громад були обстріляні з повітря.

«Це трапилося сьогодні, 7 травня, після обіду, ракети „повітря — земля“. Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України», — зазначив Живицький.

Він також опублікував фото, на якому видно шматки російських ракет.

Уламок ракети

Інформацію голови області підтвердили у Держприкордонслужбі, додавши, що ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.

«Сьогодні після обіду ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території. Удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35», — йдеться у повідомленні.

Обидва обстріли сталися на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли сховатися.

«Варто зазначити, що під час одного із заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську територію, а й відкривали вогонь території країни-агресора», — зазначають у Держприкордонслужбі.

Ракетний удар росіяни завдали також по Одесі, повідомив речник Одеської обласної державної (військової) адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

За словами спікера, деталі уточнюються, але поки що відомо, за його словами, про приліт кількох ракет.

Також ворог атакував Миколаївську область: на території Вознесенського району чути 4 вибухи, передає місцеве видання.

Крім того, окупанти завдали 5 ракетних ударів, а також обстрілювали системами залпового вогню «Смерч». Деякі з ракет потрапили до двох інфраструктурних об'єктів у Костянтинівській громаді Миколаївського району та поблизу аеропорту, спалахнули чотири пожежі. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до українців увечері 6 травня президент Зеленський закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, що діють у містах та громадах.

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