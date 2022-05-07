Валерій Харчишин зізнався, як Пугачова відреагувала на його заклик виступити проти війни в Україні

Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, який здивував новиною про розлучення після 13 років шлюбу, розповів про реакцію російських артистів на його повідомлення. З початком вторгнення рашистів музикант надіслав повідомлення знайомим зіркам російського шоу-бізнесу, зокрема й Аллі Пугачовій. Він просив артистів виступити проти війни в Україні, геноциду нашого народу, засудити агресію.

«Я звернувся до Алли Борисівни, з якою знайомий. Від неї нехай і не було якогось конкретного звернення, але від Галкіна ми це бачимо. І те, що він зараз робить, має вплинути на ту частину росіян, яка з головою», — сказав Харчишин в інтерв'ю «І гримнув Грем» на YouTube.

Музикант також повідомив, що звертався до групи «Бі-2», Земфіри, Бориса Гребенщикова та багатьох інших. Харчишин зазначив, що багато хто дійсно висловив свою позицію. Але більшість все ж таки зберігає мовчання. Український музикант вважає, що вони просто бояться висловити свою думку і назвати війну війною через кримінальну відповідальність, бояться наслідків.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми виїхали до Ізраїлю. Гуморист засудив напад на Україну, виступив із заявою проти агресії. У соціальних мережах він розповідає правду про війну, у тому числі і про ракетні удари по його рідній Одесі.

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