31.68 / 32.29 33.20 / 34.07
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Готуємо евакуацію з «Азовсталі» поранених та медиків, не втрачаємо надію вивести наших військових, — Зеленський

8:23 8 травня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні подякував командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли провести перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі» — з Маріуполя вдалося врятувати понад 300 жінок та дітей.

«Фактично ми вивели цивільних із „Азовсталі“. І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії — поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо», — сказав президент, відзначивши, що йде щоденний пошук дипломатичного варіанту, який може спрацювати.

Він додав, що триває й робота щодо гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

Зеленсткий також розповів про нараду, де, насамперед, розглядалися питання щодо подолання дефіциту пального, що виник після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі: «Ключове завдання для урядовців — пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно».

За словами президента, робиться все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов'язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки.

«Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання. Але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо», — додав він.

Раніше Зеленський заявляв, що першим кроком для розблокування переговорів із росією може стати відведення військ рф до позицій станом до 24 лютого. При цьому не повинно йтися про жодні поступки ворогові стосовно території нашої країни, або життя українців

Фото Офісу президента

242

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: чим корисні йод та зеленка на дачі (відео)

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: названі «два секретні компоненти» для дачі (відео)

Картопля

Перестаньте вносити золу при посадці картоплі: прості та суперефективні прийоми вирощування коренеплоду (відео)

Ірина Білик

«Мені жити ніде, а ти співатимеш мою пісню?»: Ірина Білик у сльозах висловилася про колишню дружбу з путіністом Кіркоровим

Очищаємо дуже брудну кухню від бруду та жиру за допомогою спирту чи горілки: відмиє все за 5 хвилин (відео)

Очищаємо дуже брудну кухню від бруду та жиру за допомогою 100 г горілки та «секретного компонента»: відмиє все за п'ять хвилин (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.