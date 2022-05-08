Прописка не має значення: як оформити пенсію за віком в умовах війни

В умовах військового становища громадяни України, які досягли пенсійного віку, можуть звертатися за призначенням пенсії незалежно від того, перебувають вони за місцем реєстрації або були змушені виїхати через бойові дії, у тому числі й за кордон.

Документи українці можуть подавати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від регіону. У ПФУ оприлюднили інформацію про те, до яких сервісних центрів для вирішення пенсійних питань можна звертатися.

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Перед візитом краще уточнити, як працює установа.

Для призначення пенсії потрібні такі документи:

паспорт,

ідентифікаційний код,

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очну форму навчання, військовий квиток та ін.),

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням),

року (за бажанням), реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк),

фотографія для пенсійного посвідчення

свідоцтво про шлюб для жінок (за наявності).

Матеріал про те, як оформити переказ пенсії з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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