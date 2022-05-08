Прописка не має значення: як оформити пенсію за віком в умовах війни
В умовах військового становища громадяни України, які досягли пенсійного віку, можуть звертатися за призначенням пенсії незалежно від того, перебувають вони за місцем реєстрації або були змушені виїхати через бойові дії, у тому числі й за кордон.
Документи українці можуть подавати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від регіону. У ПФУ оприлюднили інформацію про те, до яких сервісних центрів для вирішення пенсійних питань можна звертатися.
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Перед візитом краще уточнити, як працює установа.
Для призначення пенсії потрібні такі документи:
- паспорт,
- ідентифікаційний код,
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очну форму навчання, військовий квиток та ін.),
-
довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль
по 30.06.2000року (за бажанням),
- реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк),
- фотографія для пенсійного посвідчення
- свідоцтво про шлюб для жінок (за наявності).
Матеріал про те, як оформити переказ пенсії з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay104
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