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Прописка не має значення: як оформити пенсію за віком в умовах війни

10:48 8 травня 2022
Пенсіонери

В умовах військового становища громадяни України, які досягли пенсійного віку, можуть звертатися за призначенням пенсії незалежно від того, перебувають вони за місцем реєстрації або були змушені виїхати через бойові дії, у тому числі й за кордон.

Документи українці можуть подавати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від регіону. У ПФУ оприлюднили інформацію про те, до яких сервісних центрів для вирішення пенсійних питань можна звертатися.

Читайте також: Що буде з пенсіями українців, які опинилися в окупації: роз'яснення Мінсоцполітики

Перед візитом краще уточнити, як працює установа.

Для призначення пенсії потрібні такі документи:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очну форму навчання, військовий квиток та ін.),
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням),
  • реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк),
  • фотографія для пенсійного посвідчення
  • свідоцтво про шлюб для жінок (за наявності).

Матеріал про те, як оформити переказ пенсії з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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