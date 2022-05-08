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Події

«Ртуть привезли із Чорнобиля»: у Бучі знайшли небезпечну колбу, вкрадену рашистами на ЧАЕС

15:04 8 травня 2022
колба з ртуттю із Чорнобиля

В одному з будинків Бучі під Києвом, де жили під час окупації рашисти, сапери знайшли лабораторну колбу з отруйною речовиною. Про це повідомили «Добровольці Бучі».

«Місцевий житель Бучі, повернувшись додому, дізнався, що там протягом окупації перебували російські окупанти, — сказано у повідомленні. — Викликавши за оперативною гарячою лінією саперів Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади № 1, ті знайшли лабораторну колбу з незрозумілою речовиною. Провівши дослідження, виявилось, що це отруйна речовина — ртуть. Радіоактивний фон колби був підвищений, тому є припущення, що вона була вивезена з Чорнобильської АЕС. Рідина була вилучена бійцями та передана підприємству з утилізації небезпечних відходів. Для чого рашисти привезли отруту у Бучу — залишиться нерозгаданою загадкою».

За словами фахівців, посудина мала в собі приблизно 400 грамів рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів…

Нагадаємо, в Чорнобилі в розграбованій рашистами лабораторії знаходились дуже радіоактивні проби. За час окупації Зони відчуження загарбники отримали опромінення і лікувалися у білоруському центрі радіаційної медицини у Гомелі.

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