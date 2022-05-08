Внаслідок ударів рашистів по Попасній мільйон жителів Луганщини залишилися без води, — голова ОВА

Голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, який раніше розповів про удар рашистів по Білогорівці, де під завалами загинули, за попередніми даними, 60 мирних жителів, які ховалися у будівлі школи, повідомив про пошкодження потужностей Попаснянського водоканалу.

«Без води мільйон людей, включаючи окуповані території. Рашисти пошкодили на одній із фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільний пристрій із трансформаторами. Найімовірніше, також пошкоджено обладнання підстанції» — повідомив Гайдай.

За його словами, водопостачання повністю припинено на невизначений термін у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадіївці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також у селищах Тошківка, Чехирове, Лоскутівка, Підлісне, Волчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське.

«Відновлення подачі води можливе лише після припинення бойових дій», — додав він.

Раніше Сергій Гайдай розповів про 15-річну дівчину, яка, будучи пораненою, змогла вивезти з Попасної дорослих. Близько 30 кілометрів вона вела машину, водія якої було поранено під час обстрілу путінськими солдатами.

Фото зі сторінки Сергія Гайдая

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter