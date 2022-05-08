Легендарні U2 виступили у київському метро (відео)

Київський метрополітен стає місцем, де люди не лише ховалися від бомбардувань, а й збираються, щоби послухати відомих музикантів. Нещодавно на одній зі станцій концерт давав Святослав Вакарчук, а тепер у гості до столиці приїхав легендарний ірландський гурт U-2.

Боно та Едж виконали свої найвідоміші пісні. Відео з концерту на станції метро «Хрещатик» у Instagram виклали на сторінці help_ukraine_center .

Разом із Боно заспівав і український музикант - Тарас Тополя із гурту "Антитіла".

До речі, раніше Тарас Тополя та англійський співак Ед Ширан випустили спільну пісню — вони презентували кліп, у якому розповіли особисту історію війни Тараса та його родини. Він із перших днів широкомасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, а його дружина — співачка Alyosha з трьома дітьми були змушені виїхати за кордон.

Фото зі сторінки U-2 у соцмережах

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