Пресконференція з пекла: захисники «Азовсталі» назвали чотири варіанти виходу із ситуації

Командири бійців, які утримують позиції на «Азовсталі», звідки вдалося евакуювати всіх жінок та дітей, дали пресконференцію, назвавши кілька варіантів розвитку подій у Маріуполі.

На зв'язок із журналістами виходили командир полку «Азов» Денис Прокопенко та заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар.

За словами Паламаря, один з варіантів — просто чекати смерті від бомби або від голоду, другий — втекти, думаючи тільки про себе, забувши про присягу (так проступив командир морпіхів 36 бригади — він намагався втекти з міста з невеликою групою бронетехніки та потрапив у полон, тепер морпіхами командує Серій Волина), третій — скласти зброю та здатися, четвертий — стояти та боротися, даючи шанс українцям.

А офіцер управління розвідки Ілля Самойленко наголошував, що «азовцям» у полоні загрожує смерть, згадавши про бійця Дана, який потрапив до рашистів, а невдовзі його мати отримала фотографію мертвого сина.

За оцінками бійців, у Маріуполі загинуло близько 25 тисяч людей, переважно цивільних. Водночас українські військові знищили близько 2,5 тисячі рашистів, вдвічі більше окупантів було поранено.

Ілля Самойленко вважає, що міжнародна допомога Україні — це добре, але потрібно більше зброї та амуніції, і що найкращою підтримкою можуть стати правильні дії українського військового командування з оборони півдня України: «Ви знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок при обороні південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь».

За його словами, бійці не мають наміру здавати свої позиції.

Раніше Святослав Паламар закликав Володимира Зеленського подбати про військових, знайти можливість вивезти поранених та тіла загиблих бійців, аби українці змогли попрощатися зі своїми героями.

Фото — скріншот

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