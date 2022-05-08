«Я ніби у пекельному реаліті-шоу. Дивуюсь людському цинізму і сподіваюся на диво», — Сергій Волина

Серій Волина, командир 36-ї бригади морської піхоти, що бореться на «Азовсталі», сказав, що бійці зробили все для евакуації мирних людей, а тепер сподіваються лише на диво.

«Просто мої думки, — пише Сергій Волина у соцмережах. — Що я відчуваю? Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми — військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми — не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть — все справжнє!

Що мене дивує? Цинізм!!! Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

На що я сподіваюсь? На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться…

Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій… Час спливає, а час — це наші життя!

МОРСЬКА ПІХОТА — ВІРНІ ЗАВЖДИ! СЛАВА УКРАЇНІ!

P. S. Білі прапори, для евакуації цивільних, використовуються вже четвертий раз, під час кожної евакуації людей.

Ціна останньої евакуації — троє вбитих і шестеро поранених військових. Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення.

Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових".

Фото Сергія Волини із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter