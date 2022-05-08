«Він був шокований»: канадський прем'єр Трюдо неочікуванно відвідав Ірпінь

В Україну, яку 8 травня без розголосу відвідала перша леді США Джилл Байден, приїхав й прем'ер-міністр Канади Джастін Трюдо, який відвідав Ірпінь.

«Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє», — повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він подякував за підтримку, яку надає Канада Україні та висловив сподівання, що пан Трюдо посприяє організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об"єктів інфраструктури в Ірпені.

У неділю, 8 травня, Україну відвідали очільники парламентів Німеччини Бербель Бас та Норвегії Масуд Гараххани, а також прем'ер-министр Хорватії Андрій Пленкович.

Нгадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленский поспілкувався по телефону з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, запросив його та уряд ФРН відвідати Київ.

Фото Олександра Маркушина

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