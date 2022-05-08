31.68 / 32.29 33.21 / 34.07
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Він був шокований»: канадський прем'єр Трюдо неочікуванно відвідав Ірпінь

18:45 8 травня 2022
Джастін Трюдо в Ірпені

В Україну, яку 8 травня без розголосу відвідала перша леді США Джилл Байден, приїхав й прем'ер-міністр Канади Джастін Трюдо, який відвідав Ірпінь.

«Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє», — повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він подякував за підтримку, яку надає Канада Україні та висловив сподівання, що пан Трюдо посприяє організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об"єктів інфраструктури в Ірпені.

У неділю, 8 травня, Україну відвідали очільники парламентів Німеччини Бербель Бас та Норвегії Масуд Гараххани, а також прем'ер-министр Хорватії Андрій Пленкович.

Нгадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленский поспілкувався по телефону з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, запросив його та уряд ФРН відвідати Київ.

Фото Олександра Маркушина

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Картопля

Перестаньте вносити золу при посадці картоплі: прості та суперефективні прийоми вирощування коренеплоду (відео)

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: чим корисні йод та зеленка на дачі (відео)

Додайте кілька крапель і збирайте огірки на ділянці тоннами: названі «два секретні компоненти» для дачі (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд&nbsp;— урожаєм завалює (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд — урожаєм завалює (відео)

Очищаємо дуже брудну кухню від бруду та жиру за допомогою спирту чи горілки: відмиє все за 5 хвилин (відео)

Очищаємо дуже брудну кухню від бруду та жиру за допомогою 100 г горілки та «секретного компонента»: відмиє все за п'ять хвилин (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.