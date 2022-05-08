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Україна

Перша леді США таємно відвідала Україну, — ЗМІ

16:30 8 травня 2022
Джил Байден

Україну відвідала перша леді США Джилл Байден, яка в Ужгороді зустрілася із дружиною українського президента Оленою Зеленською.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, Джілл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішніх переселенців. За його словами, окрім відвідування Ужгорода поїздка першої леді США передбачає зупинки у словацьких містах Братислава, Кошице та Вишне Німецьке.

Візит до Ужгорода тримався в таємниці та був закритим для ЗМІ — на зустрічі були лише представники пресслужби Білого дому. Наразі Джилл Байден покинула територію України.

 

Раніше перша леді США відвідувала Словаччину, де, зокрема, відвідала у Кошиці центр для біженців та школу, в якій було створено класи для дітей з України. Також вона зустрічала біженців із зруйнованих війною міст України.

Нагадаємо, що прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявляла журналістам, що у понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

Фото з Вікіпедії

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