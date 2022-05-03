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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 69×82 cm
Лімітована серія 188 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Днями українська прокуратура висунула заочне звинувачення декільком військовослужбовцям РФ, які вчинили злочини у Бучі під Києвом. Як було встановлено слідством, ці два представники російської Бурятії під час місячної окупації селища ходили по домівках місцевих жителів, знущалися з жінок, били автоматами чоловіків, виносили з житла все, що траплялося на очі. Рано чи пізно «хоробрим» бурятським воїнам доведеться відповісти за зло, вчинене не лише у багатостраждальній Бучі, а й в інших регіонах України, що на якийсь час опинилися під окупантами. Зараз я хочу розповісти вам про інше. У пошуках витоків такої дикої поведінки доблесних синів бурятського народу я вирішив шанувати бурятські народні билини. Ось одна з них. Включена, до речі, до шкільної програми початкових класів.
«У давні-давні часи жили в Сибіру леви. Були вони кудлаті, оброслі довгою шерстю і не боялися морозів.
Якось зустрів лев вовка:
— Куди біжиш, як божевільний?
— Від смерті рятуюсь!
— Хто ж тебе злякав?
— Гучний. Він раз чхнув — убив мого брата, вдруге — сестру, втретє — ногу мені перебив. Бачиш, шкутильгаю.
Лев загарчав — гори затремтіли, небо заплакало.
— Де цей голосний? Я його в шматки розірву! Голову кину за далеку гору, ноги на всі чотири боки!
— Що ти! Він і тебе не пощадить, тікай!
Схопив лев вовка за горло:
— Покажи мені голосного, інакше задушу!
Пішли вони. Зустрічають хлопчика-пастушонка.
— Цей? — люто питає лев.
— Ні, цей ще не доріс.
Прийшли вони до степу. Стоїть на пагорбі старий старий, пасе стадо.
— Цей? — вишкірив зуби лев.
— Ні, цей переріс.
Ідуть далі. Назустріч їм скаче на швидкому коні мисливець, за плечима у нього рушниця. Лев і спитати вовка не встиг — мисливець скинув рушницю і вистрілив. Загорілася на леві його довга шерсть. Кинувся він бігти, за ним вовк. Зупинились у темному яру. Лев по землі катається, шалено гарчить.
Вовк його питає:
— Чи сильно він чхає?
— Замовч! Бачиш, тепер я голий, тільки грива залишилася та пензлики на кінчику хвоста. Холодно, тремтіння мене бере.
— Куди ж нам тікати від цього голосного?
— Біжи до лісу.
Вовк зник у далекому переліску, а лев втік у спекотну країну, у безлюдну пустелю.
Так перевелися в Сибіру леви…"
Однією лише фрази явно не вистачає у цьому програмному творі. Вона очевидно напрошується. Як висновок із усього розказаного. «І залишилися в Сибіру тільки дикі боягузливі вовки…» Тепер їх відловлюють гуртом і, озброївши до зубів, відправляють в іншу країну вбивати і грабувати мирних людей. У бою вони, як і раніше, залишаються такими ж дурними і боягузливими, як у своїх народних епосах, включених до шкільної програми.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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