«Проект «Дімон-2» не пройде: в рф повідомили, кого патрушев «сватає» в наступники путіна

Поки весь світ чекає зі здриганням новин 9 травня з Москви, правляча «еліта» Росії вже провела «оглядини» можливого наступника путіна, який готується до відходу в інший світ.

Про це пишуть у мережі автори Telegram-каналу General SVR (reserv).

«Днями у вузьких колах політичної та силової навколопрезидентської еліти вже двічі відбулися „оглядини“ можливого наступника. Поіменно учасників „оглядин“ поки не називаємо, самим цікаво як далеко це може зайти. Секретар Ради безпеки микола патрушев сватає свого сина Дмитра, міністра сільського господарства на найвищий престол», — зазначають вони.

На думку авторів «генерала», вся процедура проходить акуратно, без «нахрапу», напівпрозорими натяками, з обговоренням загальних перспектив та обіцянками кого підвищити, кому щось зберегти, а кому і примножити.

Водночас перспектив у такої дії поки що не дуже багато.

«Все б нічого, та ось невдача, президента до відома не поставили, хоча може і правильно, нащо з напівтрупом радитися. Питання в іншому, проект „Дімон-2“ навряд чи прокотить, довіри у навколопутінських еліт до таких проектів нуль. Усі чудово розуміють, що за недалеким Дмитром Миколайовичем, поки живий, буде перебувати Микола Платонович і ніякий status quo у такій комбінації зберегти буде неможливо», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть про майбутню путіну серйозну операцію, на період якої його і може замінити микола патрушев. Втім, ні самому патрушеву, ні росії його прихід до влади не обіцяє нічого доброго.

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