Україна не по зубах: на параді в Москві путін нічого не говорив про мобілізацію чи оголошення війни нашій країні

У понеділок, 9 травня, у столиці росії москві пройшов так званий «парад Перемоги». У своїй промові перед його учасниками параду кремлівський фюрер володимир путін згадав і «спецоперацію» в нашій країні, але при цьому навіть не заїкнувся про оголошення війни Україні або про завдання ядерного удару по Києву.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

«У ці дні ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини росії. росія дала попереджувальну відсіч агресії, це було вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення. Сьогодні ополченці Донбасу разом із армією росії борються на своїй землі», — заявив Путін.

Він також звернувся до військовослужбовців росії.

«Звертаюся до військовослужбовців росії та ополченців Донбасу, ви боретесь за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам і карателям», — заявив російський диктатор.

За даними росЗМІ, до участі у військовому параді було залучено 11 тисяч військовослужбовців. За словами путіна, на параді є й військові, які приїхали із зони бойових дій на Донбасі.

Зазначимо, раніше західні ЗМІ та розвідки повідомляли, що на параді 9 травня путін може офіційно оголосити війну Україні, мобілізацію чи й анексію ОРДЛО.

Нагадаємо, що розпочата шаленим фюрером війна в Україні триває вже 75-й день, за цей час свій дім покинули 11 млн українців, рятуючись від обстрілів, громадяни країни переїздять у західні області, а також у європейські країни.

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