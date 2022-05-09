«Перемогли тоді, переможемо і зараз»: Зеленський привітав українців із Днем Перемоги над нацизмом

Незабаром в Україні буде два дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного. Про це у своєму зверненні із нагоди 9 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми боремося за свободу для своїх дітей, а значить, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, в якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два дні Перемоги. А у когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги — перемоги України! З Днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!», — наголосив він.

Президент підкреслив, що немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішого за підступного друга.

«Це слова великого українського філософа Григорія Сковороди. 24 лютого ми зрозуміли цю істину, коли удаваний друг почав проти України війну», — упевнений глава Української держави.

На думку Володимира Зеленського, зараз відбувається війна не двох армій, а війна двох світоглядів.

З одного боку — варвари, які обстрілюють музей Сковороди та вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію.

З іншого боку, виступаємо ми — вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо клаптика своєї землі.

«Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ні клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити» , — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 травня та перемогу над нацизмом, щоб слово «денацифікація» отримало шанс.

«Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі та всього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні надихають нас особливо. Дають віру, що ми точно проженемо окупантів із нашої власної землі», — впевнений глава держави.

За його словами, у День перемоги над нацизмом ми виборюємо нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не маємо сумніву, що переможемо.

«У чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати та робити правильні висновки», — зазначив глава держави.

«24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння… Нашими полями їздили ворожі колісниці та танки, але це нікому не приносило плодів. У нашому небі літали ворожі стріли і ракети, але нікому не дано затьмарити синяву нашого неба. Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, якою є нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля», — наголосив президент.

Зеленський також зауважив, що коли хтось воює за «батюшку царя, фюрера, партію та вождя», ми стоїмо за Батьківщину.

Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу. За свою незалежність. Щоб перемога наших предків була не дарма. Вони боролися за свободу для нас і здобули перемогу. Ми боремося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а значить, переможемо… Ми не говоримо «можемо повторити». Тому що хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їх вбивцю. А тому втратить все" , — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, оскільки цього дня 1945 року Німеччина оголосила про свою капітуляцію у Другій світовій війні. Такий формат шанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні Верховна Рада України затвердила у 2015 році. Тоді ж було ухвалено рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 років.

У Верховній Раді України пропонують відзначати день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. А 9 травня депутати пропонують святкувати День Європи разом із державами ЄС.

Фото Офісу президента України

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