Маша Єфросініна пояснила, чому під час війни відчула себе поганою матір'ю

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросініна, яка виїхала з дітьми за кордон і там займається волонтерством, пояснила, чому під час війни відчула себе поганою матір'ю.

Коли в Україну полетіли перші ракети та російські окупанти вторглися на нашу землю, Єфросініна з родиною була в Києві. Потім вона з дітьми виїхала до Львова, де допомагала вимушеним переселенцям. Але й там ситуація виявилася не безпечнішою, ніж у Києві. До Львова також летять ракети, гинуть мирні люди. Марія каже, її семирічний син плакав від звуку сирен, вони змушені були ховатися у підвалах. За словами Єфросініної, тоді вона відчула себе поганою матір'ю і вирішила вивезти дочку та сина в безпечне місце.

«Вперше в житті я відчула себе поганою матір'ю місяць тому… Я бачила, як страждають мої діти в бомбосховищах щоночі, але відмовлялася покидати Україну — мене тримав борг перед країною та людьми, яким, як я була переконана, я потрібніша. Потрібніша, ніж своїм дітям, які завжди все розуміли, за всіх часів розуміли — у мами є справа!

І ось ракетні удари у Львові, мій син плаче уві сні, кричить: «Я не піду ні в яке сховище, я не можу, хочу спати, нехай мене вб'є бомбою, не піду!» І я прийняла рішення, мабуть, одне з найскладніших у своєму житті: я обрала своїх дітей, обрала їхнє здоров'я та безпеку!", — написала Єфросініна в Інстаграм.

Зараз діти — це найцінніше, що вона має. І зараз Марія повною мірою почувається матір'ю, без підтримки хатніх помічників, нянь, родичів. Вона навчилася готувати сирники, виводити плями та займатися домашніми справами, паралельно даючи інтерв'ю та вирішуючи робочі питання. Втім, як це роблять мільйони українок.

«Тільки вони і я — це все, що я зараз маю: моє перше материнство в абсолюті. 18 років та 7 років вчаться уживатися 24/7, не маючи тепер свого простору. У мене ж нарешті не розповзаються по сковорідці сирники, я навчилася прасувати під час робочих зумів, і знаю, як відіпрати чорні плями з білих шкарпеток (вийшло з п'ятого разу). Наночка стала одночасно і моєю найближчою подругою, і нянькою Сашуні, і моїм плечем … Вона бачила мої істерики, і вона ж змусила мене в якийсь момент почати впорядковуватися. Ми обидві, навіть чергуючись, не встигаємо задовольняти всі питання молодшого про росію, війну, путіна і коли ми повернемося додому», — пише Марія.

У День матері вона не стала публікувати красиві фото зі своїми дітьми. Каже, її серце зараз із тими «українськими матерями, у яких життя забрало все, але залишило дітей».

«А мої молитви та сльози назавжди з тими матерями, які своїх дітей у цій війні поховали», — додала Єфросініна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зірка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія вдруге стане матір'ю. Артистка повідомила про вагітність.

Фото instagram.com/mashaefrosinina

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