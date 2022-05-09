«Напередодні війни мені наснився містичний сон»: DZIDZIO зізнався, що передчував вторгнення рашистів

Популярний співак, актор, продюсер та музикант DZIDZIO, який виконав з Олександром Пономарьовим патріотичну пісню «Україна переможе», розповів про своє ставлення до росіян до війни, про передчуття нападу путіна на Україну та віру в перемогу над рашизмом. Своїми міркуваннями артист поділився в інтерв'ю програмі «Ранок з Україною».

За словами Михайла Хоми (справжнє ім'я артиста), він змалку знав, що таке війна й не вірив у «дружні народи», адже його родина пережила чимало складних моментів. А подробицями «подвигів» радянської влади з ним ділилися бабусі та дідусі.

«Я цю війну пережив ще в дитинстві. Мені мої бабуся, прабабуся, дідусь розповідали про москалів. Мене так виховували. Розповідали, які вони нечесні, підлі, підступні зрадники… і я з цим жив. Вже коли переїхав до Києва, почав думати, що я надто радикальний і хотів виправдати їх, але помилявся, такі вони і є», — сказав в інтерв'ю DZIDZIO.

Він також згадав про голод, який влаштували в Україні та який пережили його рідні.

«Бабуся розповідала, як у них не було шо їсти, і вони ходили на поле, шукати картоплю там, де її вже зібрали. Знаходили обмерзлу і їли її. Їли паляницю з жому — з відходів від цукрових буряків. І пам'ятаю, якось вона говорила нам: „Чекайте діти, ще будете їсти паляницю з жому“. А я запевняв її, що такого не буде — інші часи», — згадує артист.

DZIDZIO, як і більшість українців, не вірив у те, що війна може повторитись на території України. Не змогли переконати його навіть «дзвіночки», які вказували на можливу небезпеку. Співак навіть бачив пророчий сон, але зрозумів його лише 24 лютого.

«Американці добре повідомляли та рекомендували готуватися… треба було прислухатися. А ще напередодні наснився містичний сон, немовби випали всі зуби, але без крові. Так, як попіл перегорілий… я все думав, що це означає. Але що я вам скажу — після того, як ти опиняєшся в ямі, наступного дня — йдеш угору», — розповідає DZIDZIO.

Раніше Михайло розповів, що під час удару по Яворівському полігоні ледь не загинув його друг-військовий. На щастя, воїна вдалося врятувати.

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