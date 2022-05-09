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Поки гинуть українці, Повалій заспівала у концерті до Дня перемоги на рашистському каналі

16:02 9 травня 2022
Таїсія Повалій

Українська співачка Таїсія Повалій, яка живе в Росії та виступала під час війни дуетом зі Стасом Михайловим, своїм вчинком пробила чергове дно. Вона взяла участь у концерті до Дня перемоги на російському телебаченні. У той час, як армія росії щодня знищує наші міста та села, вбиває мирних жителів, ця артистка 9 травня виходить на сцену, прикрашену георгіївськими стрічками, та співає українською мовою «Пісню про рушник». При цьому в залі сидять російські військові, чиновники, прихильники путіна та «побєдобєсія».

Сама Повалій та її чоловік мовчать про війну в Україні. На сторінці в Інстаграм, природно, закрита функція коментарів. Обурені користувачі пишуть синові Повалій Денису, який мешкає за кордоном. У коментарях називають її зрадницею, яка пробила чергове дно. А її виступ — верхом цинізму.

Раніше українські артисти намагалися достукатися до Повалій та інших українських артистів — Ані Лорак, MARUV. Катерина Осадча запропонувала позбавити їх українських паспортів.

Ініціативу підтримала Ірина Федишин та інші артисти.

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