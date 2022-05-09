«Заплатив обличчям» за політику путіна: російського посла у Польщі облили штучною кров'ю під крики «фашисти»

У понеділок, 9 травня, у Варшаві посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою, яка насправді виявилася штучною кров'ю.

Інцидент стався під час заходу із покладанням квітів на цвинтарі радянських солдатів, пишуть польські ЗМІ.

Зазначається, що учасники акції скандували на адресу посла слово "фашисти" та не дали йому покласти вінок до меморіалу.

Також повідомляється, що українська громада провела антивоєнну акцію біля мавзолею.

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Za chwilę z okazji Dnia Zwycięstwa wieniec złożyć ma tu ambasador Rosji w Polsce. Oto komitet powitalny. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0NjWT7eTJn — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) May 9, 2022

Одна з учасниць акції, журналістка та активістка Ірина Земляна прокоментувала інцидент із послом у Facebook.

«Сьогодні ми зірвали покладання квітів посла росії до пам'ятника якимось там солдатам. Ми просто підійшли до посла впритул, розірвали на себе пакети зі штучною кров'ю, ця кров потрапила на посла та його поплічника. Вони з ганьбою та під крики „фашисти“ просто поїхали. Ми не дали їм ці покласти квіти, вінок. Ми розірвали їх», — розповіла активістка.

Нагадаємо, напередодні влада Берліна ухвалила скандальне рішення про заборону використання української символіки на заходах, присвячених пам'яті жертв війни 8−9 травня.

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