Заборона на українську символіку викликала грандіозний скандал у Німеччині, але влада Берліна не змінила свого рішення

У неділю, 8 травня, та понеділок, 9 травня, поліція Берліна ввела заборону на використання будь-якої військової символіки, відвідування меморіальних об'єктів в уніформі або її частинах (навіть у зміненому вигляді), ходіння маршем, виконання пісень про війну.

Заборонено також горезвісний символ «Z» та російські прапори. Проте заборона зачепила й українські прапори, що викликало обурення посла України у Німеччині Андрія Мельника .

Наш дипломат назвав указ берлінської поліції ляпасом і закликав владу столиці Німеччини скасувати обмеження на демонстрації та пам'ятні заходи у зазначені дні. Увечері 6 травня Мельник звернувся до бургомістра Берліна Франциска Гіффай із закликом «негайно скасувати сумнівне рішення». «Це ляпас Україні та ляпас українському народу!» — наголосив посол.

Мельника підтримала німецька опозиція. Зокрема, голова берлінського відділення Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Кай Вегнер написав у Twitter: «Український прапор символізує боротьбу за свободу. Як можна бути настільки байдужим, щоб заборонити його у Берліні?

Проте Сенат Берліна виступив на захист заборони. «Основний задум у тому, що святкування 8 та 9 травня 1945 року, і, отже, звільнення Німеччини від націонал-соціалізму, має бути чітко відокремлене від ситуації у травні 2022 року», — заявив представник департаменту внутрішніх справ Сенату Берліна 7 травня. Він наголосив, що заборона діятиме лише у 15 меморіальних місцях столиці Німеччини. Це об'єкти, де увічнена пам'ять солдатів, у тому числі й українців, які загинули у боях в Берліні навесні 1945 року.

Сенат вважає, що критики цього рішення навмисно замовчують цей факт, створюючи в суспільстві враження, що українські прапори заборонені у Берліні повсюдно. Влада столиці Німеччини погоджується з управлінням поліції в тому, що важливо «запобігти будь-якій конфронтації» під час запланованих на 8 та 9 травня численних демонстрацій та пам'ятних заходів. Наголошується також, що заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.

У всіх інших громадських місцях Берліна носіння українських прапорів у ці два дні, як і раніше, «в принципі дозволено». Громадський порядок у Берліні 8 та 9 травня охоронятимуть загалом близько 3 400 поліцейських.

Мера Львова Андрія Садового роз'яснення Сенату Берліна не задовольнили. Він закликав усіх, хто перебуває у Німеччині, у ці дні виходити з українськими прапорами попри заборони.

«Сьогодні новому тоталітаризму, абсолютному злу під назвою рашизм, протистоїть Україна. А в цей час у мирному Берліні поліція забороняє на 8−9 травня використовувати український прапор, так само як і російський, «для уникнення провокацій». Я закликаю всіх вільних людей у світі, і особливо в Німеччині, вийти цими днями на вулиці під синьо-жовтими прапорами та вивішувати їх на своїх будинках. Сьогодні саме цей прапор є гарантією того, щоб жахи війни не прийшли до вас «ніколи знову» , — написав мер Львова у Twitter.

Нагадаємо, що 8 травня, у День пам'яті та примирення, Володимир Зеленський записав звернення у Бородянці, зруйнованій російськими окупантами, зазначивши, що рашисти в Україні влаштували реконструкцію нацизму.

Фото Pixabay

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