Нараховану та не виплачену через війну пенсію можна буде отримати протягом трьох років, — роз'яснення ПФУ

У Пенсійному фонді України, де раніше повідомляли, що пенсії за віком під час війни можна оформлювати незалежно від того, перебувають люди за місцем реєстрації або були змушені виїхати через бойові дії, розповіли, що буде, якщо українці з різних причин не могли отримувати виплати.

Так, начальниця головного управління ПФУ в Луганській області Ольга Шарунова пояснила «Пенсійному кур’єру», що кожного місяця по закінченню виплатного періоду «Укрпошта» надає інформацію щодо невиплачених коштів.

«Формуються додаткові відомості для виплати цих коштів у наступному місяці. Якщо і за додатковими відомостями людина не отримала гроші, вони зараховуються ще на наступний місяць. Тобто кожного наступного місяця громадянин може отримати всі свої кошти. Так продовжується протягом 6 місяців», — зазначила вона.

Якщо людина не отримала пенсію і через півроку, то ці кошти акумулюються і при зверненні до ПФУ впродовж півроку пенсіонер їх отримає.

«Втім, навіть якщо мине понад рік, але не більше трьох, протягом яких пенсіонер не зміг отримати пенсію, він все одно може звернутись до органів Фонду за своїми грошима. Єдине, дещо змінюється процедура: спочатку громадянин отримає заборгованість за рік, а потім залишкові кошти повертатимуться щомісяця з виплатою поточної пенсії», — каже експертка.

Це ж правило розповсюджуєтся й на тих укрїнців, які виїхали за кордон — коли вони повернуться в Україну, то їм потрібно буде звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Раніше у Фонді розповіли, як українці, які виїхали за кордон, можуть звертатися за оформленням пенсії після досягнення відповідного віку.

Фото Pixabay

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