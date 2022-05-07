В Україні підвищили пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців: хто може розраховувати на виплати

У квітні здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. За результатами перерахунків понад 2,2 тисячі людей отримали збільшення пенсій у середньому на 1500 гривень, повідомили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що мінімальні гарантії щодо пенсій членам сім'ї загиблого військовослужбовця передбачають, що така пенсія на кожного члена сім'ї становить не менше:

7 800 грн — на кожного з батьків та подружжя,

6 100 грн — на кожну дитину.

Це також стосується членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, оскільки з квітня на них поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців. Відповідні зміни закріплено законом про визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни.

Відповідно до цього закону, до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в результаті війни віднесені добровольці Сил територіальної оборони та інші особи, які увійшли до складу добровольчих формувань територіальної громади.

Особам, які брали безпосередню участь у проведенні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

Крім того, до кола осіб, які належать до сімей загиблих захисників та захисниць України, включено членів сімей загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беручи участь в АТО/ООС, а також сім'ї загиблих добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Як писали «ФАКТИ», днями у Пенсійному фонді України заявили про зростання середнього розміру виплат.

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