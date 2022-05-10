Під Києвом горять торфовища та ліси: у яких районах столиці найбрудніше повітря

Мер Києва Віталій Кличко, який раніше заявляв, що жителі столиці, які виїхали з міста, можуть «потроху повертатися» після 9 травня, хоча гарантувати безпеку влада поки не може, повідомив про пожежі на Київщині та погіршення якості повітря.

«У Києві з ранку спостерігається погіршення якості повітря. Зокрема, у Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Це пов'язано з ліквідацією пожеж у екосистемах Київської області. Зокрема, тліють торфовища у Бучанському району. Також локалізовані лісові пожежі біля кількох населенних пунктах Бучанського району. Там зараз тліє трав'яний настил», — пояснив він.

До гасіння пожеж на територіях, що перебували у окупації, ДСНС залучає піротехніків, щоб обстежити під'їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.

«Якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гару, — щільно закривайте вікна у квартирах і без потреби не виходіть на вулиці» , — додав столичний голова.

Він також нагадав, що кияни тепер можуть стежити за станом повітря у додатку «Київ Цифровий». Так, у столиці вже працюють 5 стаціонарних комплексів європейського зразка, які ретельно досліджують якість повітря за близько 10-ма показниками. Незабаром до показників додадуть й вимір радіаційного фону.

Такі пости є на лівому та правому берегах столиці. У 2022 році планують встановити ще 3 стаціонарні пункти спостереження — у Деснянському, Голосіївському та Святошинському районах.

Поки що погода не сприяє гасінню пожеж на Київщині — 10 травня в Україні переважатиме суха погода. Виняток — Сумщина, Полтавщина, Харківщина, а надвечір — східна частина країни, а також Карпати та Закарпаття.

Фото ДСНС

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter