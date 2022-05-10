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Спорт

Збірна України вийде на матч із «Боруссією» у незвичайній формі з Бучею та Чорнобаївкою: з'явилися фото

11:39 10 травня 2022
Нова форма збірної України

Збірна України з футболу презентувала комплект ігрової форми, в якій підопічні Олександра Петракова зіграють у товариських поєдинках, зокрема з «Боруссією» з Менхенгладбаху 11 травня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

На передньому боці футболки зображені кордони України, ілюстровані прапорами країн, які активно допомагають нашій країні під час російського вторгнення. Усередині розміщено напис — «Об'єднуємося для України». Зверху розташований символ із написом U24, який є посиланням на ідею створення нового європейського союзу.

«УАФ та національна збірна підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського — U24 — платформу зі збору коштів, яка об'єднує весь цивілізований світ навколо відновлення України! - прокоментував презентацію президент УАФ Андрій Павелко. — І в рамках цієї підтримки головна команда України вийде на контрольні матчі у рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022 у особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості! А кошти, зібрані за ці поєдинки, а також продаж футболок будуть перераховані програмі United24.

Другий елемент — номери гравців, зображені у вигляді назв українських населених пунктів. У яких живуть справжні Герої — від маленьких дітей до людей похилого віку. Населених пунктів, які захищали та продовжують захищати справжні Герої, які вже знає увесь світ".

«ФАКТИ» повідомляли, що збірна України 1 червня проведе півфінал плей-оф відбору ЧС-2022 на полі команди Шотландії .

Фото uaf.ua

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