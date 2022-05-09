У середу, 11 травня, національна збірна України з футболу проведе перший контрольний матч у рамках тренувального збору, який «жовто-сині» проводять у Словенії з 29 квітня.

Суперником підопічних Олександра Петракова стане представник німецької бундесліги — «Боруссія» з Менхенгладбаху. П'ятиразовий чемпіон Німеччини та двічі володар Кубка УЄФА у нинішньому сезоні залишився без єврокубків. За тур до фінішу «жеребці», як називають футболістів «Борусії», посідають десяте місце в турнірній таблиці та не зможуть піднятися вище.

Зазначимо, що клуб із Менхенгладбаху в рамках жесту доброї волі зробив безкоштовним вхід на стадіон «Боруссія-Парк», здатний вмістити трохи більше 54 тисяч глядачів, для українських уболівальників.

Букмекери у майбутньому поєдинку, який стане для «жовто-синіх» першим у 2022 році, віддають невелику перевагу нашим хлопцям. Так, аналітики «Фаворит Спорт» пропонують поставити на перемогу підопічних Олександра Петракова з коефіцієнтом 2,01, успіх господарів оцінюється у 3,20, а нічия — у 3,85.

У прямій трансляції матч «Боруссія» (Менхенгладбах) — Україна на території нашої країни, починаючи з 21:45, покажуть телеканали «Футбол 1» та «Індиго TV».

Контрольний матч

11 травня (середа)

«Боруссія» (Менхенгладбах) — Україна 21:45 «Футбол 1», «Індиго TV»

Додамо, що загалом у рамках підготовки до плей-оф відбору на ЧС-2022 (1 червня проти Шотландії та, у разі успіху, 5 червня з Уельсом) та поєдинкам Ліги націй (8 червня з Ірландією, 11 червня з Вірменією та 14 червня знову з Ірландією) «жовто-сині» планують провести п'ять спарингів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України визначилася із домашнім стадіоном на матчі Ліги націй.

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