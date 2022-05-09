Обійшлися без «Судного дня»: стала відома причина скасування авіапараду в москві

Президент Росії Володимир Путін відмовився від ідеї використовувати 9 травня на параді в Москві літак Іл-80 (Maxdome), більш відомий як літак «Судного дня». Причиною ж стала його несправність, повідомили у міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.

«Один із інсайдерів InformNapalm у Москві повідомляє, що нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака „Судного дня“», — йдеться у повідомленні.

Водночас військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю виданню «Обозреватель» заявив, що путін наказав не демонструвати командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни після ультиматуму з боку Заходу.

«Я думаю, що повітряна частина параду скасована через ультиматум з боку Заходу… путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання щодо його особистої ліквідації. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі чиновники в росії почали говорити — так ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю», — заявив експерт.

Жданов підкреслив, що цим жестом путін направив Заходу сигнал про те, що не планує пускати в хід ядерну зброю.

Експерт також поставив під сумнів скасування повітряної частини параду через погані погодні умови. У момент проведення військового параду у москві була чудова погода, тому нельотна погода не могла бути причиною скасування параду літаків. Це підтверджують і відео із мережі.

«Я дивлюся пряму трансляцію — там чудова погода для авіації, просто літай — не хочу. Але прибрали „літак судного дня“, а більше там нічого показувати», — додав Жданов.

Відомо, що повітряне судно Іл-80 використовується для перевезення вищого керівництва Росії, зокрема Путіна, у разі ядерної війни. Про літак відомо лише те, що він напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею. Очікувалося, що Іл-80 Maxdome пролетить під час параду на Червоній площі 9 травня. Востаннє це відбувалося у 2010 році. Проте повітряну частину параду чи не в останню мить скасували.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко відреагував на головне рашистське гасло «можемо повторити», зазначивши, що хотіти повторити 2194 дні війни може лише божевільний, який уже був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їх вбивцю.

510

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter