З території росії завдано удару із систем залпового вогню по прикордонних районах Сумської області, — Генштаб

путінські війська зосередили основні зусилля авіаційного угруповання на підтримці дій підрозділів у Східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь».

«Триває застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Противник проводить наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом», — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Ворог із реактивних систем залпового вогню обстріляв райони прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка на Сумщині.

У Генштабі очікують, що демонстраційні дії вздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів ЗСУ та недопущення їхнього перегрупування за іншими напрямками триватимуть.

На Слобожанському напрямку ворог зосередився на обороні зайнятих рубежів, проводить повітряну розвідку, а також продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєверодонецького району Луганської області, а також Кам'янка Ясинуватського району Донецької області.

У Маріуполі тривають бої, росіяни артилерією та ударами авіації продовжують знищувати інфраструктуру заводу «Азовсталь», де утримують позиції українські бійці

Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів по важливих об'єктах цивільної та військової інфраструктури України, а також для підтримки своїх підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

«За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито п'ятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога» , — йдеться у повідомленні.

Втрати живої сили ворога склали приблизно 26 тисяч загиблими.

Нагадаємо, що напередодні вс рф завдали сім ракетних ударів по Одесі, є жертви.

Фото Генштабу ЗСУ

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