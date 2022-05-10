«Трупи тисячами привозять. Звалище заввишки з людський зріст»: як окупанти приховують свої втрати і як заробляють на небіжчиках

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що станом на 10 травня втрати російської армії склали близько 26 тисяч убитими, проте країна-агресор приховує свої втрати.

Як повідомляють у СБУ, ліквідованих заносять до списків «безвісти зниклих», а їхні тіла звозять на імпровізовані звалища, де гори трупів досягають двох метрів заввишки. Про це стало відомо з телефонних розмов окупантів, перехоплених українською спецслужбою.

Так, бойовик «ДНР» у розмові зі своєю дружиною розповів, як його знайома знайшла на такому звалищі тіло брата: «Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле — не поле, полігон — не полігон… Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людський зріст …»

Це звалище організували під Донецьком, куди і приїжджала жінка у пошуках тіла родича. Окупант розповів, що вона заплатила чимало грошей, щоби місцеві охоронці шукали тіло її брата, перекладаючи трупи. За його словами, на це могло б знадобитися кілька днів, проте їй «пощастило» — вбитого знайшли набагато швидше.

Раніше розслідувач Bellingcat Христо Грозєв стверджував, що росія втратила в Україні майже всіх своїх десантників.

Фото Генштабу ЗСУ

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