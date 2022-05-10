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Спорт

«Ви — нелюди»: Марина Бех-Романчук закликала ізолювати росіян

19:19 10 травня 2022
Марина Бех-Романчук

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка вже після початку війни стала віцечемпіонкою світу в потрійному стрибку, висловилася про постійні бомбардування України і закликала ізолювати росіян від цивілізованого світу.

«Після атак російськими ракетами люди запечатали стіни та продовжують жити. Ви — нелюди. Ви ті, кого потрібно ізолювати від мирного цивілізованого світу!» — написала Марина Бех-Романчук у соцмережі, супроводивши пост промовистим фото.

До речі, переможниця Європейських ігор-2019 та чемпіонка Європи-2021 Марина Бех-Романчук буде єдиним представником України на першому етапі «Діамантової ліги», який відбудеться 13 травня у Досі (Катар). При цьому спортсменка виступить не у своїй звичній дисципліні — стрибках у довжину, а в потрійному стрибку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук не «дострибнула» до медалі Олімпійських ігор .

Фото Instagram

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