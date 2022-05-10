У Генштабі ВСУ, де раніше повідомляли, що ворог кидає у бій війська з-під Міріуполя, наголошують, що противник нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні.

«Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів в прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області. На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним», — йдеться у повідомленні.

Зазначаєтся, что зс рф здійснюють штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, але успіху не мают. Також противник намагається закріпитися у районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, але також безуспішно. Схожа картина і на Донецькому напрямку, де ворог націлився на Марʼїнку, Камʼянку Ясинуватського району та Новомихайлівку Покровського району Донецької області.

«Противник продовжує нести втрати на території України. Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород російської федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилася, написала рапорти на звільнення», — повідомили у Генштабі та додали, що в результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Раніше Офіс генпрокурора України скерував до суду справу щодо російського генерал-майора Дениса Ляміна — командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ зс рф.

Фото Генштаба ЗСУ

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