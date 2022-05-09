Ворог зазнає втрат і намагається захопити шість населених пунктів, кидаючи у бій війська з-під Маріуполя, — Генштаб

Не дивлячись на явне зниження переможницького накалу у москві, ворог вперто намагається здійснювати штурмові дії на сході України — так, наразі на Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне, на Лиманському ворог прагне з боями просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове, а на Бахмутському — тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, проте ЗСУ ламають ці плани і бойові дії тривають.

Посилити угруповання, яке «проріджують» наші військові, ворог намагається за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь, однак втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

Нагадаємо, українські воїни показали свої бойові досягнення, яких вони здобули у «сакральну» для рашистів дату — 9 травня.

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