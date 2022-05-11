Ворог «застряг» у Рубіжному та Маріуполі: ЗСУ вміло стримують його натиск та знищують техніку, — Генштаб

На початок 77-ї доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне та захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк, а також проводить за підтримки вогню артилерії та танків штурмові дії на території МК «Азовсталь». Там же тривають ракетно-бомбові удари.

На Криворізькому напрямку для обстрілів підрозділів наших військ ворог застосовує артилерію.

В той же час підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ за попередню добу вразили 4 БпЛА типу «Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних Сил України було знищено вертоліт Мі-24. В свою чергу, авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Ворог не припиняє нищити цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів.

«Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій», — констатують у Генштабі.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав українців, особливо тих, хто в тилу, «не поширювати надмірних емоцій» щодо успіхів на фронту, адже захисники України і так виявляють надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників.

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