Отримати пенсію у Сєверодонецьку і не лише: у ПФУ пояснили механізм виплат у Луганській області

Виплата пенсій в Україні, в тому числі і в Луганській області, провадиться банками шляхом зарахування на рахунок пенсіонера або з доставкою додому листоношником на підставі виготовлених Пенсійним фондом України виплатних документів (відомостей, списків).

Про це нагадали у ПФУ.

На даний момент відомості на виплату пенсій за січень — травень пенсіонерам, які перебувають на обліку у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області, виготовлено та передано АТ «Укрпошта» та банкам своєчасно та в повному обсязі, у т. ч. по місту Сєверодонецьку.

При цьому наголошується, що Пенсійний фонд України у повному обсязі профінансував усі виплатні відомості. Банки зарахували 100% профінансованих сум.

Але оскільки виплата пенсій через пошту передбачає необхідність доставляти готівку до будинків пенсіонерів, це за умов ведення активних бойових дій не завжди можливо з погляду безпеки.

Тому для вирішення питання у разі, коли «Укрпошта» за погодженням з відповідною військовою адміністрацією інформує, що у певних районах (населених пунктах) вона не має можливості доставляти пенсії додому, уряд на період воєнного часу визначив альтернативний механізм виплати пенсій — шляхом її зарахування на рахунок у Ощадбанку.

У той же час читачі сторінки пишуть, що з доставкою через пошту не все добре і на деяких вільних територіях України. У відповідь до ПФУ рекомендують звертатися за певними телефонами або через електронну пошту — можливо, така порада справді спрацює.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як отримати виплати пенсіонерам в окупованому Херсоні.

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