Достроковий вихід на пенсію та фіксована дата індексації: Зеленський підписав важливий «пенсійний» закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» — у документі 1 березня зафіксовано датою щорічної індексації пенсійних виплат.

Як пише видання «Пенсійний кур'єр», індексуватимуться виплати всім категоріям пенсіонерів, тоді як раніше з цього правила були винятки.

Також закон дозволяє достроково призначати пенсії за півтора роки до досягнення пенсійного віку тим людям, які мають повний страховий стаж, та трудовий договір з якими розірваний у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією підприємства. Достроково вийти на пенсію зможуть й батьки дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлена ​​інвалідність.

Ексклюзивний матеріал «Кому підвищують пенсії, незважаючи на війну, хто і як зможе отримати соцвиплати заздалегідь — розповідає міністр Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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