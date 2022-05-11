Гашене вапно та сіль — і вода у криниці буде чистою та ще смачнішою

Криницями користуються мільйони людей не лише в селах, а й в місті. Проте мало хто знає, що їх слід чистити, адже ґрунтова вода забруднюється і стає непридатною до вживання. А як це можна зробити в домашніх умовах, читачам «ФАКТІВ» розповів майстер-бригадир Володимир Березнюк, він понад десять років займається копанням та очищенням колодязів.

— Зазвичай забруднення криниць відбувається через те, що їх не завжди копають спеціалісти, — каже Володимир Березнюк. — Насамперед це потрібно робити наприкінці серпня — на початку вересня, адже саме тоді падає рівень води. Має значення й місце, де знаходиться колодязь, він повинен бути на відстані не менше трьох метрів від дворових туалетів, хлівів та місць, куди викидають гній. Аби дізнатись, чи вода у криниці чиста, найкраще здати її на аналіз у лабораторний центр. Якщо такої можливості нема, то звернути увагу на певні показники. Насамперед вода має бути без запаху, кольору, смаку, прозорою на вигляд. Якщо ж набула зеленкуватого відтінку, певного присмаку й під час кип'ятіння є осад — її слід чистити.

На мою думку, пора року значення не має, але часто це роблять навесні кожні три роки після відлиги за допомогою бригад. Ті спеціальним насосом відкачують воду, очищають дно від намулу.

Дуже часто люди запитують чи можна очистити криницю самостійно. Так, є такі способи. Більшість моїх колег радять купувати таблетки хлору, але це не добра порада, бо можна легко перевищити концентрацію та й сам ефект від цього не дуже тривалий. Ще й після цього слід тричі вимивати колодязь, викачуючи звідти воду.

Тому для знезараження від бактерій раджу використовувати гашене вапно, яке чи не в кожного господаря є вдома. Слід приготувати розчин — на літр води додати 10 грамів цієї речовини й настояти дві години. Загалом для хлорування 1 метр кубічний води потрібно 1200 мілілітрів такого розчину.

Але ще безпечнішим способом буде звичайна сіль, після якої навіть не потрібно викачувати воду. На три кільця потрібно 750 грамів кухонної солі. Вже за два-три дні буде помітно ефект. Вистачить одного разу.

Крім того, колись у давнину люди чистили колодязі звичайним чистотілом. Конкретної пропорції не було, брали оберемок цієї трави з розрахунку на 750 літрів води. За кілька днів вода чиста, прозора та смачна.

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