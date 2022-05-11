Ніколи не саджайте помідори поряд з картоплею! Які овочі можуть бути «друзями» на грядці (відео)

Досвідчені дачники знають, як сусідство овочів впливає на їхню врожайність. З одного боку, грамотна посадка культур може збільшити кількість плодів. А з іншого — безневинний «сусід» на грядках призведе не лише до зниження врожаю, а й навіть до загибелі рослини.

Щоб цього не сталося, треба знати, як садити овочі правильно, вважають автори youtube-каналу для городників.

Овочеві культури, які добре уживаються на грядці, називають «компаньйонами». Вони допомагають один одному отримувати максимум поживних речовин із ґрунту, боротися зі шкідниками і бути принадою для корисних комах. Завдяки правильній посадці овочів можна зменшити кількість мінеральних добрив. При цьому знижується виснаження ґрунту, а смак плодів — навпаки, покращується.

При цьому дачнику не обов'язково запам'ятовувати всі варіанти «сусідства» — важливо розуміти принципи, на яких вони ґрунтуються.

По-перше, не варто поряд саджати культури з одного сімейства — їх вражають ті самі хвороби.

По-друге, поруч не можуть зростати культури, які мають різні вимоги до вологи та температури.

Крім того, рослини, що ростуть по сусідству, не повинні пригнічувати один одного і закривати доступ до сонячного світла.

Про те, як збільшити врожайність помідорів та інших культур, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше в мережі поділилися секретами суперефективного підживлення розсади томатів, а також розповіли, як виготовити найкращий стимулятор та захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків.

Фото Pixabay

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