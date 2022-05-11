Представник Ізраїлю на «Євробаченні-2022» одружується зі своїм коханим

Представник Ізраїлю на конкурсі «Євробачення», який зараз проходить в Італії, оголосив про заручини. Співак Міхаель Бен-Давід зібрався одружитися зі своїм бойфрендом. Таке рішення вони ухвалили в Турині, куди приїхали разом.

Міхаель показав фото з бойфрендом, продемонструвавши обручки. «Вгадайте, хто виходить заміж?», — написав він під фото.

Бойфренда артиста звуть Рої Рам. Разом вони вже три роки. У мережі хлопці відкрито говорять про свої стосунки, публікують спільні фото.

У Турині Міхаель Бен-Давід публічно висловився на підтримку України та щиро побажав перемоги гурту Kalush Orhestra. Ізраїльський артист розповів, що знає про війну не зі ЗМІ, а від своїх родичів, які мешкають в Україні. Мама Міхаеля — уродженка Києва.

«Моя мати з України… Ніхто не розуміє, що відбувається. Там зараз немає медичної допомоги, немає їжі… Мій дядько разом із моїми племінниками там… Усі підтримують Україну, але ніхто справді не розуміє, що там відбувається. Я дзвоню до свого дядька двічі на день, коли я можу, коли він не в бункері. Це так важко… Знаєте, ми тут святкуємо, кажемо, що Україна може здобути перше місце на „Євробаченні“. Це нічого! Україна має виграти все. Він має перемогти та повернути свою країну, а не лише перемогти у „Євробаченні“. Вони мають виграти буквально все», — емоційно висловився Міхаель.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Ізраїль цього року пропустить «Євробачення» через проблеми мовника.

Нагадаємо, представник Ізраїлю виступить у другому півфіналі 12 травня, а фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

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Фото instagram.com/michaelbdd

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