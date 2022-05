«Євробачення-2022»: перша десятка фіналістів, як виступила Україна

У Турині на арені PalaOlimpico пройшов перший півфінал 66 міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», на якому нашу країну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Свої номери представили учасники з 17 країн — Албанії, Латвії, Литви, Швейцарії, Словенії, Болгарії, Нідерландів, Молдови, Португалії, Хорватії, Данії, Австрії, Ісландії, Греції, Норвегії, Вірменії та України.

Путівку у фінал за результатами голосування національних журі та телеглядачів здобули 10 конкурсантів. Команди багатьох країн чекали на результати голосування з українськими прапорами, таким чином підтримавши нашу країну.

Перша десятка фіналістів виглядає так:

Латвія: Citi Zēni — Eat Your Salad

Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry

Україна: Kalush Orchestra — Стефанія

Нідерланди: S10 — De Diepte

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul

Португалія: MARO — Saudade Saudade

Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

Вірменія: Rosa Linn — Snap

Гурт Kalush Orchestra глядачі зустріли бурхливими оваціями, розмахували українськими прапорами, співали приспів, а у фіналі пісні аплодували стоячи. Музиканти отримали колосальну підтримку журі та телеглядачів та впевнено пройшли до фіналу.

Українці порвали залу в Турині.

Традиційно конкурс коментував Тимур Мірошниченко із Києва. Через постійні загрози ракетних ударів він вів трансляцію з комендантської студії.

Нагадаємо, цього року в конкурсі беруть участь представники 40 країн. Європейський союз мовлення припинив членство Білорусі, а також з ганьбою вигнав росію через військове вторгнення в Україну.

Другий півфінал відбудеться 12 травня, а фінал — 14 травня. За прогнозами букмекерів , Україна лідирує з рекордним відривом. Гурт Kalush Orchestra гаряче підтримують єврофани та конкурсанти. Фінська група The Rasmus заспівала з українцями дуетом і натякнула на співпрацю.

Фото NATHAN REINDS/EBU

