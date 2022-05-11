Кіркоров засвітився на «Євробаченні», чим викликав обурення у рашці, з ганьбою вигнаною з конкурсу

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров засвітився в Турині на «Євробаченні». Попри те, що росію з ганьбою вигнали з конкурсу і заборонили російській делегації з'являтися там через військове вторгнення в Україну, Філя прилетів на свято пісні до Європи. Він опублікував фото в Інстаграм та похвалився спеціальним запрошенням від організаторів.

«На спеціальне запрошення, за заслуги перед Євробаченням. Я не міг собі відмовити у задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем організаторів цього заходу», — розповів Кіркоров, показавши відео з аеропорту.

Перший півфінал він спостерігав із Vip-cектора, намагаючись не привертати до себе уваги.

Співвітчизники Кіркорова образилися на нього й накинулися із гнівними коментарями, звинувативши в непатріотизмі, і дорікнули за те, що за нього «солдати вмирають».

«Що там без Росії робити?», «Вважаю, що про цей конкурс треба забути», «Росію там ненавидять, а він „патріот“ поїхав хвалитися. Соромно має бути», «Дуже некрасиво, Філіп, з вашого боку. Солдати вмирають за важу ж*пу, а ви», — пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що Кіркоров, якому заборонено в'їзд до Естонії та Латвії, ніяк не відреагував на їдкі коментарі.

Нагадаємо, 10 травня в Турині відбувся перший півфінал «Євробачення». Представники України гурт Kalush Orhestra зірвали бурхливі оплески залу та впевнено вийшли до фіналу конкурсу.

Другий півфінал відбудеться 12 травня. А 14 травня — грандфінал, який визначить переможця. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з великим відривом.

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