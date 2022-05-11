Еліна Світоліна вперше у кар'єрі пропустить «Ролан Гаррос»

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка відмовилася грати проти суперниць із Росії та Білорусі, не візьме участь в одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» — «Ролан Гарросі».

«Останні два місяці видалися доволі напруженими в емоційному плані, — поділилася причиною свого рішення спортсменка, яка востаннє зіграла 24 березня проти британки Хізер Уотсон на турнірі в Маямі, в інтерв'ю порталу sport.sky.it. — Багато чого відбувалося і в моєму житті, і в Україні, де мешкає моя сім'я. Тому я вирішила скористатися цим часом, щоби морально відпочити. Для мене було важливо зробити паузу, щоб упоратися з усім.

Я живу одним днем. Зараз для мене важливо перезавантажитися. Я фокусуюся на своєму фонді, своїй сім'ї. Щодня я молюся, що війна закінчиться, і матиму можливість повернутися до України. Я дуже хочу приїхати та побачитися з бабусею, зі своєю родиною. Я мрію про те, що в Україні настане мир, що ця війна закінчиться, що ця руйнація нашої країни припиниться".

Зазначимо, що наша співвітчизниця, яка опустилася через «вимушений простій» на 27-й рядок у світовому рейтингу, вперше не виступить на головному ґрунтовому турнірі сезону, що проходить у Парижі. Починаючи з 2011 року Еліна зіграла у столиці Франції 34 матчі (з урахуванням кваліфікації), у яких здобула 23 перемоги. Минулого року Світоліна дійшла до третього кола турніру, а найкращим результатом на паризьких кортах для одеситки був чвертьфінал (у 2015-му, 2017-му та 2020-му).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України виграла матч Кубка Девіса та передала «полум'яний привіт» агресору.

Фото Jimmie 48

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