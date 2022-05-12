Противник завдав ударів по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей та форсував Сіверський Донець, — Генштаб

путінські військові обстріляли з артилерії населені пункти в Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткинському районі Сумської області, на пунктах пропуску та у прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей знаходяться посилені наряди прикордонної служби ФСБ, а також вс рф.

У Чернігівській ОДА показали результати обстрілу — рашисти вдарили по школах, адмінбудівлях та житлових будинках у Новгород-Сіверському. Є поранені та загиблі.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, а на Слов'янському готує наступ на Барвінкове та Слов'янськ. Переміщено близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

«На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил і проведення наступу. У напрямку на Сіверск веде наступ у бік Зеленої Долини та Новоселівки. На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайська, Камишевахи, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямі Новобахмутівки та Новокалинове, а на Курахівському напрямку наступає у напрямках Степове — Новомихайлівка, Славне — Новомихайлівка та Олександрівка — Мар'їнка. Тривають бойові дії. На Миколаївському напрямку, в районі Нової Каховки, ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ. На Бессарабському напрямку обстановка істотних змін не зазнала», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Донбасі ЗСУ за минулу добу відбили дев'ять атак ворога: знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів та одне зенітне встановлення противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БПЛА типу «Орлан-10».

Раніше у Генштабі заявляли, що російські війська відкинуті від великих міст, але загроза висадки десанту залишається дуже гострою.

Фото Чернігівської ОДА

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