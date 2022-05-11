Загроза висадки десанту ворога залишається дуже гострою: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах

Збройні Сили України зірвали плани противника на захоплення Києва, Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова і Сум. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«Збройні Сили України разом з іншими складовими Сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил російської федерації, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у десять разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні і військовій техніці. Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку росії, а також ведення нами активної маневреної оборони», — сказав він.

Так, завчасно було проведено кризове планування застосування Збройних Сил України разом з іншими складовими Сил оборони. Окрім того, були проведені заходи з поповнення військ запасами ракет, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, військово-технічного майна і забезпечено додаткове розгортання під виглядом навчань на загрозливих напрямках нових угруповань військ, залучення відповідних сил і засобів Збройних Сил та інших складових сил оборони до оборони Києва, створення відповідної системи управління.

Було здійснено перегрупування сил та засобів протиповітряної оборони, а також, проведено завчасно (за добу до початку збройної агресії) перебазування нашої авіації на польові аеродроми.

Однак нині зберігається загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні.

«В акваторії Азовського та Чорного морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни, які здійснюють підтримку наземних угруповань військ, що діють на приморському напрямку, а також наносять удари високоточною зброєю по об’єктах у глибині території України», — підкреслив Громов.

За його словами, противник не припиняє наносити авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування, у т.ч. із застосуванням літаків дальньої авіації по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури і промисловості, транспортних мережах — останнім часом в першу чергу по об’єктах залізниці, намагаючись зірвати нарощування складу та логістику наших угруповань, що діють на Сході України.

Втрати противника на даний час з початку т.зв. «спеціальної операції» вже складають близько 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння та військової техніки.

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