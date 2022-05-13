«Вони боягузи»: Зеленський про небажання рфї визнати свою стратегічну поразку у війні

Президент Володимир Зеленський вважає, що стратегічна поразка росії вже очевидна для всіх у світі, але керівництво країни-агресора боягузливо боїться це визнати, ховаючись за ракетними та авіаційними ударами.

Про це глава Української держави сказав у відеозверненні за підсумками 78-го дня війни.

«У росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються приховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання — боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей та надійно забезпечити нашу безпеку», — зазначив президент.

Також у Міжнародний день медичної сестри Володимир Зеленський приділив увагу геройству українських військових медиків, розповівши, що вручив державні нагороди медсестрам — тим, хто під ворожими обстрілами та під час окупації не припиняли працювати та рятувати людей.

Крім того, глава держави наголосив, що за час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищивши 101 лікарню.

Крім того, окупанти завдають ударів по школах.

«Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл?» — дивується президент.

Також Володимир Зеленський пообіцяв, що всі зруйновані ворогом житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури обов'язково будуть відновлені після перемоги.

Нагадаємо, напередодні президент озвучив терміни отримання Україною допомоги за новою американською програмою ленд-лізу.

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