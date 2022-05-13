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Україна

Провели рашистам «парад перемоги» за допомогою німецьких гранатометів: журналіст показав знищену техніку ворога під Харковом (відео)

10:19 13 травня 2022
Солдат ФРН із гранатометом Panzerfaust-3

Відомий журналіст Юрій Бутусов показав відео наслідки бою під Харковом, у якому бійці ЗСУ розгромили техніку російських фашистів.

«Піхота 93-ї бригади знищила 3 російські Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust-3 на Сході України», — підписав він ролик.

На відео журналіст підіймається на підбитий танк, у якому сидять, очевидно, «бойові буряти» і пропонує їм виходити назовні.

«Все, війна для вас закінчилася. Готуйтеся до „параду перемоги“ під Харковом, лише до нашого параду», — каже він.

Також у ролику показані залишки нових російських танків — в одного повністю знесена вежа, інші зруйновані вщент.

А про те, як відбувається знищення ворожих полчищ під час боїв, розповіли у 92-й окремій механізованій бригаді (ОМБр) ім. кошового отамана Івана Сірка.

«Клаптик за клаптиком, село за селом разом із побратимами повертаємо своє — те, чому немає ціни у всьому світі — Батьківщину!» — йдеться у підписі до ролика.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські воїни відбили 18 атак ворога, було знищено 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 важких спецавтомобілів противника.

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