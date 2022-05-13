Розпочалась сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню і ворог не бажає визнавати стратегічну поразку та продовжує нищити своїх солдат і техніку задля встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляють у Генеральному Штабі ЗСУ, на Донецькому напрямку противник нині зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Рубіжне, на Лиманському підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, а на Бахмутському — вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, проте ці спроби завдяки зусиллям Сил оборони України були марними.

Підтримала наших військових і авіація, тож тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисниками України за минулу добу було відбито 18 атак ворога, знищено 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 важких спецавтомобілів противника.

Тим часом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

Та підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних Сил та Десантно-штурмових військ вразили за добу 5 БпЛА типу «Орлан-10», крилату ракету і розпіарений Кремлем ударний вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, що також ракетою берегового комплексу «Нептун» 12 травня біля острова Зміїний було підбито один з найновіших кораблів чф рф — «Всеволод Бобров».

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