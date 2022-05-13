Позбавте свій будинок від цієї гидоти: як швидко та ефективно прибрати цвіль зі стін та стелажів у коморі або у погребі (відео)

У холодних кімнатах у будинку (комор), а також у льохах, де зазвичай зберігаються овочі або «закрутки» на зиму, може утворюватися цвіль і з'являтися грибок.

Загальною причиною цього є погана вентиляція, промерзання поверхні та підвищена вологість, пишуть автори youtube-каналу про «домашні хитрощі».

«Де є волога, там часто з'являється цвіль. Як правило, її улюблені місця ураження — по кутах на стіні та на дерев'яних стелажах, полицях», — зазначають вони.

Коли сім'я купила показаний у відео будинок, то відразу помітила у кутку величезну чорну пляму — це був чорний грибок. Крім того, в деяких місцях на стелажах виднілася пліснява.

«Одразу ми жодних заходів не вживали, тому що були важливіші питання при переїзді. Через 1,5 роки вже вирішили зайнятися цією кімнатою, тому що треба кудись складати овочі з городу на зберігання», — йдеться у ролику.



Методика складається із шести кроків, і всі, кому вона цікава, можуть познайомитись у подробицях на відео. Причому запропонований метод можна використовувати на будь-якій поверхні (бетон, плитка, цегла, дерево тощо).

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