Очищаємо дуже брудну кухню від бруду та жиру за допомогою спирту чи горілки: відмиє все за 5 хвилин (відео)

Очистити застарілий жир з кухонних меблів і плитки, швидко відмити підлогу, газову плиту, відіпрати старий фартух можна за допомогою досить простого засобу, який дуже ефективний, і не потребує великих витрат.

Такими спостереженнями поділилися автори youtube-каналу «Ловисовет».

На підтвердження своїх слів вони показали кухню, яка дісталася їм при покупці будинку.

Загалом кухня була в задовільному стані, але в ній була одна шафа з «дуже забрудненою» поверхнею.

Побачивши, що звичайні миючі засоби не впораються швидко із застиглим жиром, автори відео вирішили застосувати «секретну розробку», яке, напевно, відмило би «бруднулю».

«Для цього суперчистячого засобу знадобиться спирт або горілка. Спирт буде чистити краще, але горілка теж дасть хороший результат. Оскільки поверхня забруднення невелика, автор відео взяв 100 спирту. Другим компонентом став миючий засіб для посуду — в обсязі від половини до повної столової ложки «, — рекомендують вони.

Добре розмішавши, вони отримали суміш приємного кольору.

Після цього нанесли її на поверхню шафи.

А зачекавши близько п'яти хвилин, почали очищати жорсткою стороною губки. При цьому заразом відбувалася і дезінфекція поверхні.

В результаті вже через кілька хвилин шафа виглядала як нова.

«Спробуйте цей засіб, і переконайтеся, що він дійсно очищає будь-яку забруднену поверхню», — радить автор відео.

Нагадаємо, раніше в мережі поділилися «секретним» способом швидкого очищення вікна від будь-якого бруду.

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