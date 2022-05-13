Як отримати статус біженця в Італії та які права після цього матимуть українці: пояснює адвокат

Розпочата росією війна проти України змусила багатьох українців шукати прихистку у країнах Євросоюзу. Якщо з можливістю перебування у країні ЄС на умовах безвізового режиму до 90 днів все зрозуміло, то такі поняття, як «тимчасовий захист» та «біженець», для багатьох громадян залишаються незрозумілими. Хто та як може отримати статус біженця в Італії, пояснив адвокат Андрій Валенко.

— Статус біженця в Італії не зможе отримати особа, яка визнана біженцем в іншій країні або засуджена в Італії за злочини. Отримати статус біженця можна тільки за дотримання низки умов. Обов’язковим аргументом для отримання такого статусу є наявність документально підтвердженої історії біженця. Такі документи мають містити, зокрема, відомості про переслідування та звернення до правоохоронних органів, державних інституцій за захистом у країні проживання. Отримання статусу біженця в Італії надає особі низку прав і гарантій. Це вид на проживання строком на 5 років, право після його закінчення подати прохання про надання громадянства Італії, посвідчення особистості та проїзний документ, з яким дозволено виїжджати за кордон протягом строку, зазначеного у виді на проживання, але не більше ніж на 90 днів.

Водночас відвідувати свою батьківщину заборонено, оскільки це призведе до втрати статусу біженця. Ви отримаєте безплатне житло, яке надається Службою захисту шукачів притулку (SPAR), матеріальну підтримку протягом 90 днів у вигляді допомоги у розмірі 17,5 євро на день. Крім того, один раз на рік біженець має право отримати одноразову допомогу в сумі 2066 євро, але не більше ніж 4 рази за 6 років. Ви отримаєте права на медичні послуги, освіту, трудову діяльність, зокрема через самозайнятість. Однак таке право виникає виключно після отримання особою статусу біженця, що потребує певного часу, щонайменше 6 місяців.

— Яка процедура отримання статусу біженця в Італії ?

— Перше — це звернення до прикордонної поліції або відділу імміграції поліцейської дільниці після приїзду в країну. Там необхідно буде здати свій національний паспорт, замість якого видається його копія зі штампом управління про вилучення оригіналу. Також вам нададуть ще один документ, який легалізує перебування на території Італії. У ньому буде вказано дату відвідування відділу імміграції для подання заяви на отримання статусу біженця. Далі відбувається подання заяви про отримання статусу біженця, а також перша співбесіда. Під час цієї процедури необхідно буде надати документально підтверджені обставини, які спонукали залишити свою батьківщину. Після цього відбувається розгляд заяви. Такі заяви розглядаються територіальними комісіями. За результатами розгляду заяви комісія ухвалює рішення — запросити заявника на співбесіду чи ні. Якщо комісія приймає рішення про співбесіду, із заявником проводиться співбесіда. Далі вже центральна комісія вирішує надати статус біженця або ж відхиляє такий запит.

Отже, як бачимо, отримання статусу біженця є доволі складним юридичним процесом, такий статус не тільки надає особі певні права та гарантії, але й покладає на неї обов’язки, зокрема щодо неповернення на батьківщину.

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