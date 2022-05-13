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Доведіть, що ви живі: у ПФУ розповіли, що робити пенсіонерам, які залишилися без виплат від початку війни

15:40 13 травня 2022
Доведіть, що ви живі: у ПФУ розповіли, що робити пенсіонерам, які залишилися без виплат від початку війни

Незважаючи на те, що у Пенсійному фонді України радісно рапортують про мільярди гривень, спрямовані на виплати, багато пенсіонерів, як і раніше, залишаються без грошей.

Про це свідчать коментарі на веб-сайті установи.

Зокрема, багатьох громадян цікавить, чому вони не отримали пенсію, яка мала прийти тиждень тому.

У відповідь у ПФУ рекомендують з'ясовувати деталі у поштовому відділенні чи банку.

Також українців цікавить, як бути тим, хто не має картки, і отримував виплати на пошті, а тепер перебуває в евакуації.

У цьому випадку, заспокоюють відповідають у ПФУ, неотримані пенсії будуть включені до платіжних документів наступного періоду. Але для цього також потрібно буде зробити кілька важливих кроків.

Ще одна група питань пов'язана із евакуацією громадян за межі країни. У цьому випадку для отримання пенсії потрібно буде вислати в Україну заповнену власною рукою заяву «Підтвердження про перебування людини серед живих». Але навіть у разі заповнення такої заяви нотаріус не має повної гарантії, що пенсія знайде одержувача.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як скористатися новаціями пенсійного законодавства та оформити пенсію до досягнення пенсійного віку.

Фото zaholovok.com.ua/

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